Все это время просто мыли полы неправильно: секрет уборки раскрыт — результат будет в миллион раз лучше

Убираться в доме нужно около двух раз в неделю. Однако мыть полосы умет далеко не все, хоть на первый взгляд это занятие и кажется простым. Но есть ошибки, которые буквально сводят на нет все усилия. Большинство хозяек уверены, что полы нужно мыть исключительно теплой водой. Якобы так грязь быстрее растворяется. Однако эксперты выдвинули свое мнение, которое оказалось другим.
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Многие поразятся, но идеальный метод уборки полов — с использованием холодной воды. А все объясняется тем, что теплая вода слишком быстро начинает испаряться, оставляя разводы и следы от моющего средства, отмечают эксперты портала Тhe voice mag.
Примечательно, что если полы очень грязные, то конечно лучше делать влажную уборку с теплой водой. Однако закрепить результат точно нужно холодной водой. Только в таком случае полы будут идеально чистыми.