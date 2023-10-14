Все это время просто мыли полы неправильно: секрет уборки раскрыт — результат будет в миллион раз лучше

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Многие поразятся, но идеальный метод уборки полов — с использованием холодной воды. А все объясняется тем, что теплая вода слишком быстро начинает испаряться, оставляя разводы и следы от моющего средства, отмечают эксперты портала Тhe voice mag.

Примечательно, что если полы очень грязные, то конечно лучше делать влажную уборку с теплой водой. Однако закрепить результат точно нужно холодной водой. Только в таком случае полы будут идеально чистыми.