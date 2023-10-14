Губки для мытья посуды — рассадник бактерий: продвинутые хозяйки ими не пользуются, есть альтернатива

Губки для мытья посуды по праву считаются рассадником бактерий. Так как далеко не каждая хозяйка их вовремя меняет. А это следует делать регулярно, не реже одного раза в несколько дней. Ведь пористый материал невозможно хорошо очистить от остатков пищи.

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Тоже забываете обновлять губки? Тогда этот совет вам очень пригодится. Оказывается, есть прекрасная альтернатива. Вместо поролоновых изделий можно использовать кусок старого тюля. Он найдется почти в каждом доме, поэтому вам даже тратиться не придется.

Инструкция простая. Нарежьте шторы на большие квадраты. Сверните куски ткани в четыре слоя и используйте их в паре с моющим средством. После того как с мытьем посуды будет покончено, хорошенько прополощите тюль под струей воды и повесьте на крючок, чтобы он просох.