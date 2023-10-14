Главный секрет вкусных блинчиков — добавьте всего чайную ложку в тесто: так делают бабушки

Блины давно стали одним из самых популярных блюд в российских семьях. Есть огромное количество рецептов, но не всем удается приготовить их идеальными по консистенции и вкусу. При этом опытные домохозяйки пользуются секретом бабушек. Нужно добавить щепотку одного ингредиента, чтобы блюдо удалось.
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И один из главных секретов, который передается из поколения в поколение, — разводить муку для блинов нужно не в пресной, а в подсоленной воде. Таким образом можно избежать образования комочков в тесте и сделать его идеальным, поведал автор YouTube-канала «Кухня наизнанку».