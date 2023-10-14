Главный секрет вкусных блинчиков — добавьте всего чайную ложку в тесто: так делают бабушки

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И один из главных секретов, который передается из поколения в поколение, — разводить муку для блинов нужно не в пресной, а в подсоленной воде. Таким образом можно избежать образования комочков в тесте и сделать его идеальным, поведал автор YouTube-канала «Кухня наизнанку».