Астрологи пообещали деньги Ракам, Львам и Девам: ждите уже в октябре — источник богатства

Астрологи пообещали большие деньги Ракам, Львам и Девам. Финансовый успех накроет уже в октябре. Но у каждого знака будет свой путь к достатку.

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Раки получат финансовую независимость, если будут полагаться на свою интуицию и острый ум. Благодаря этим качествам они смогут вступить в выгодное партнерство. Кроме того, в октябре в жизни Раков появятся интересные люди, которые в будущем помогут достичь очередных финансовых высот.

Львам в октябре придется проявить всю свою решительность и включить нестандартное мышление. Звезды говорят, что именно эти качества, а также готовность идти на риск станут для этого знака пропуском в богатую жизнь.

У Дев, как обычно, без приключений. Представители этого знака славятся своим трудолюбием и преданностью общему дело. И начальство наконец-то заметит и оценит эти их качества. Так что ждите в октябре большую прибавку к зарплате или щедрую премию.

Источник: rosbalt.ru