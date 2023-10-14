Рубль развернется и даст мощный отпор: как курс валют изменится в ближайшее время — прогноз аналитика

В последнее время курс валют часто скачет. Недавно доллар стал стоит больше 100 рублей. Рубль может существенно укрепиться по отношению к доллару уже в ближайшее время. Финансовый аналитик Владислав Антонов пояснил, что это произойдет сразу по нескольким причинам.
К этому подтолкнут то, что ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых на фоне высокой инфляции, а также что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.
Специалист добавил, что курса валют в последние дни менялся из-за удорожания нефти.На фоне этого доллар колебался в пределах 97-102 рублей.
«В ближайшей перспективе меры поддержки (продажа валютной выручки, ожидания повышения ставки ЦБ) помогут укрепить рубль за счет увеличения предложения валюты», — пояснил Антонов, пишет «Прайм».
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Аналитик добавил, что в связи с отсутствием подробностей указа о продаже валют и большим диапазоном стоимости доллара покупатели стремятся восстановить часть потерь. Имеет значение еще и волатильность на рынке. Эксперт поведал, что если она останется низкой, то курс доллара будет в диапазоне 95-98,5 рублей.