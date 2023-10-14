Рубль развернется и даст мощный отпор: как курс валют изменится в ближайшее время — прогноз аналитика

В последнее время курс валют часто скачет. Недавно доллар стал стоит больше 100 рублей. Рубль может существенно укрепиться по отношению к доллару уже в ближайшее время. Финансовый аналитик Владислав Антонов пояснил, что это произойдет сразу по нескольким причинам.

К этому подтолкнут то, что ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых на фоне высокой инфляции, а также что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.