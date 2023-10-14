Как наточить затупившуюся терку за 30 секунд: несколько движений — и станет острее бритвы

Если терка затупилась, не нужно искать ей замену. Кухонная утварь станет острее бритвы, если воспользоваться этим простым трюком.

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Ничего сложного. Возьмите в одну руку чистую сухую терку, а во второй ладони зажмите точильный камень. Его можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

Проведите камнем по терке снизу вверх. Повторяйте эти действия до тех пор, пока металлические желобки не станут достаточно острыми. Обычно на это уходит не более 30 секунд.

После этих манипуляций терку нужно помыть, обсушить с помощью полотенца и можно наслаждаться отличным результатом.

Источник: YouTube-канал Webspoon World