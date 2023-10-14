Мощные магнитные бури в октябре: ученый-физик предупредил, к чему нужно готовиться россиянам

«Сейчас на Солнце происходит временный спад активности. Соответственно, с начала октября у нас очень спокойная ситуация на Солнце, которая по прогнозу продлится еще не менее 1-2 недель, возможно, до конца месяца», – поделился Богачев, пишет РИА Новости.

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Он также добавил, что в ближайшие месяцы все же стоит ожидать всплески энергии, так как Солнце подходит к пику своей активности, которые случает раз в 11 лет. Именно такой пик эксперт прогнозирует в 2024 году.