Что положить в кастрюлю, чтобы свекла сварилась в 2 раза быстрее: все витамины останутся на месте

Свекла — полезный и вкусный корнеплод, но многие кулинары наотрез отказываются его готовить. Дело в том, что бордовый овощ очень долго варится. Иногда на свеклу приходится тратить больше часа. Не все готовы столько ждать.

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Тоже избегаете рецептов со свеклой по этой причине? Тогда этот совет вам очень поможет. Оказывается, если добавить в кастрюлю секретный ингредиент, свекла сварится в 2 раза быстрее.

Речь идет о пищевой соде. Инструкция простая. Поставьте емкость с овощами на огонь, доведите воду до кипения и бросьте в нее щепотку белого порошка.

На этом все. Вы глазам своим не поверите, корнеплод станет мягким уже через полчаса.

Кроме того, не стоит забывать о том, что термическое воздействие разрушает многие витамины. Если сократить время варки, свекла будет полезнее.

Источник: YouTube-канала «Кухня наизнанку»