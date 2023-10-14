Жизнь изменится после 14 октября: какие четыре знака зодиака ощутят солнечное затмение

14 октября состоится лунное затмение. Но увидеть его смогут жители США, Бразилии и ряда других стран. По московскому времени кольцевое солнечное затмение случится около 21 часа. Оно откроет коридор затмений. И соответственно через две недели, 28 октября 2023г., коридор затмений закроется лунным затмением. Эзотерики и астрологи предупреждают, что грядущее солнечное затмение окажется колоссальное влияние на весь мир.
По словам экспертов, в день огненного кольца лучше отказаться от крупных покупок, заключения договоров, ссор и вступления в конфликты, а также не нужно лихачить на дорогах и начинать новые дела.
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Космическое влияние в октябре этого года сильнее всего ощутят на себе представители этих знаков зодиака – Раков, Овнов, Дев и Львов.
Но важно отметить, что перемены в жизни будут как плохие, так и хорошие. В первую очередь они могут коснуться личной жизни или профессиональной карьеры, сообщает Life.