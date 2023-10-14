Жизнь изменится после 14 октября: какие четыре знака зодиака ощутят солнечное затмение

По словам экспертов, в день огненного кольца лучше отказаться от крупных покупок, заключения договоров, ссор и вступления в конфликты, а также не нужно лихачить на дорогах и начинать новые дела.

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Космическое влияние в октябре этого года сильнее всего ощутят на себе представители этих знаков зодиака – Раков, Овнов, Дев и Львов.

Но важно отметить, что перемены в жизни будут как плохие, так и хорошие. В первую очередь они могут коснуться личной жизни или профессиональной карьеры, сообщает Life.