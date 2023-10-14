Как почистить засаленный пуховик: нанесите этот состав — противный блеск исчезнет через 3 минуты

На рукавах и воротнике пуховика появился противный блеск? Не спешите нести деньги в химчистку. Привести одежду в порядок можно и своими силами. Домашняя процедура не займет много времени. А самое главное — обойдется гораздо дешевле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все просто. Смешайте 20 миллилитров уксуса с 60 миллилитрами воды. Смочите в получившемся составе ватный тампон и нанесите средство на засаленные части верхней одежды. Подождите несколько минут, затем застирайте обработанные места и высушите пуховик на балконе.

После этих нехитрых манипуляций одежда примет прежний вид. Повторяйте этот трюк по мере необходимости и расскажите о нем подругам, чтобы они тоже могли сэкономить на профессиональной чистке.

Источник: mirnadivane.com