Этот салат из селедки даст фору любому новогоднему блюду: вкусно и не так затратно

У селедки под шубой, которую по традиции готовят на Новый год, появился достойный конкурент. Он менее затратен, а еще в нем меньше калорий, так как заправляется растительным маслом.

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Потребуются: свекла (500 г), кипяток (100 мл), сельдь (200 г), 1 луковица, 3 куриных яйца, 3 ст.л. уксуса, 0,5 ст.л. сахара, 30 г петрушки, 0,5 ч.л. соли и 2 ст.л. растительного масла.

Вареные яйца и свеклу очистите и мелко нарежьте, лук нашинкуйте полукольцами. В отдельную емкость влейте крутой кипяток, добавьте соль, сахар, уксус и перемешайте до растворения. Опустите лук в маринад и оставьте на 5-10 минут. Сельдь очистите, нарежьте на кусочки и добавьте к свекле. Достаньте лук из маринада и отожмите. Нарежьте петрушку. Смешайте заготовки, заправьте растительным маслом и можно подавать к столу!

По материалам портала sportkp.ru