Волна арктического воздуха: названа точная дата похолодания до минусовых значений в Центральной России

Фото: Global Look Press

Эксперты признались, что зима придет рано.

В России зачастую погода преподносит сюрпризы. Эта осень началась с аномального тепла во многих регионах. Теперь началось похолодание. В некоторых городах уж шел снег. А в Центральной России началось потепление, которое продлится несколько дней.  Специалисты лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина рассказали о прогнозе на следующую неделю.

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Эксперты отметили, что в Рязань придет резкое похолодание. После теплых выходных придут дожди. Весь понедельник, 16 октября,  будут ливни. А также в регион придет волна арктического воздуха.

По прогнозам синоптиков, начиная с четверга, 19 октября, ночные температуры будут опускаться до -3…-5 градусов, пишет 7info.ru.

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