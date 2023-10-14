Волна арктического воздуха: названа точная дата похолодания до минусовых значений в Центральной России

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Эксперты отметили, что в Рязань придет резкое похолодание. После теплых выходных придут дожди. Весь понедельник, 16 октября, будут ливни. А также в регион придет волна арктического воздуха.

По прогнозам синоптиков, начиная с четверга, 19 октября, ночные температуры будут опускаться до -3…-5 градусов, пишет 7info.ru.