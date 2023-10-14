Шоколад этой российской марки идеален по составу и очень вкусный: нравится всем

Лучшим российским шоколадом покупатели назвали всего одну марку, и как показали исследования, не зря.

В плитках этого производителя нет ни грамма пальмового масла. Шоколад с хорошим составом, к тому же имеет богатую линейку вкусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Речь о торговой марке «А.Коркунов». В ассортименте есть классические плитки черного шоколада (55%), горького (70 и 72%), а также изделия с добавками из цельного лесного ореха и миндалем.

Независимо от наполнения, шоколад имеет насыщенный вкус и тонкий аромат с нотками какао. Картонная коробка надежно защищает целостность лакомства, поэтому употреблять такой шоколад еще и удобно, отмечают эксперты «МаркиКачества».