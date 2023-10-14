Такие сапоги всегда выглядят «дорого» — носят только женщины со вкусом: три главных фасона

На этот раз эксперты выделили сапоги с декоративными складками. Отмечается, что сапог «гармошкой» не выходит из моды уже несколько сезонов. По словам экспертов, кожаные фасоны с оригинальными складками смотрятся особенно стильно и дополнят идеальной почти любой лук.Но важно подобрать сапоги правильной высоты, чтобы визуально не укоротить ноги. Лучшим выбором по цвету станут черные и светло-коричневые сапоги.

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