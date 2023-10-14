Такие сапоги всегда выглядят «дорого» — носят только женщины со вкусом: три главных фасона

Многие женщины осенью стараются утеплиться. Наряды всегда дополняются обувью. Осенью важно, чтобы она была комфортной и выглядела стильно. Эксперты назвали самые «дорогие» силуэты осенних и зимних сапог, которые только украсят образ, придадут статусность и лоск. Стилисты выделили три варианта, которые точно должны быть в гардеробе.
На этот раз эксперты выделили сапоги с декоративными складками. Отмечается, что сапог «гармошкой» не выходит из моды уже несколько сезонов. По словам экспертов, кожаные фасоны с оригинальными складками смотрятся особенно стильно и дополнят идеальной почти любой лук.Но важно подобрать сапоги правильной высоты, чтобы визуально не укоротить ноги. Лучшим выбором по цвету станут черные и светло-коричневые сапоги.
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Сапоги без лишней фурнитуры тоже в тренде. Обычно разные декоративные элементы удешевляют вид, особенно если фурнитура изготовлена из некачественных материалов. Поэтому стилисты рекомендуют выбирать сапоги с минималистичной фурнитурой, соответствующей цвету изделия. Также есть правило: чем меньше бликов и блеска на обуви, тем дороже и выразительнее она выглядит.
Сапоги на устойчивом каблуке тоже получили похвалу. Классический вариант с высотой до колена на устойчивом каблуке-столбике — должны быть у всех любительниц юбок и платьев. В этом сезоне актуальна обувь с прямым каблуком, который обеспечивает комфорт в любую погоду. Еще стоит выбирать набойки из металла или полиуретана, пишет Womanhit.ru.