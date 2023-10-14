Что делать, если появился конденсат на пластиковых окнах: проблему можно решить одним поворотом ручки

Осенью и зимой многие владельцы пластиковых окон жалуются на то, что на стеклах появляется конденсат. Жидкость образуется из-за того, что температура за окном существенно ниже, чем в помещении.

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Игнорировать проблему нельзя, ведь из-за сырости в комнате может появиться грибок и плесень. А это очень вредно для здоровья.

Но не спешите хвататься за тряпку. Есть более простой способ избавиться от воды. Оказывается, у пластиковых окон имеется особый режим. Если перевести створку в правильное положение, капельки тут же испарятся.

Все просто. Поверните ручку окна на 45 градусов и оставьте в таком виде. Почувствовали, как в комнату стал поступать воздух с улицы? Значит, окно находится в режиме микропроветривания. Больше делать ничего не нужно. Проблема с конденсатом решена.

Источник: kobieta.gazeta.pl