Сало по этому рецепту полюбят все: тает во рту, от добавки не удержаться

Сало любимо многими, вот только готовить его не все умеют. Из-за ошибок в приготовлении получается жесткая закуска, которая с трудом жуется. Чтобы результат не разочаровывал, есть беспроигрышный рецепт засолки: с ним сало всегда получается нежным и ароматным.

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На 2 килограмма сала возьмите 150 граммов соли, 7 зубчиков чеснока (молодого) и 20 граммов молотого черного перца.

Сало нарежьте брусками, сделайте в них неглубокие надрезы ножом (чтобы поместились слайсы чеснока) и натрите кусочки смесью из соли и перца. Только после этого закладывайте в отверстия нарезанный чеснок.

Поместите сало в целлофановый пакет и оставьте в холоде на трое суток. По истечении времени уберите лишний налет, упакуйте сало в пергамент и храните в морозилке, пишут «Белновости».