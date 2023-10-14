Как отстирать дурно пахнущие и засаленные полотенца всего за две минуты — вы ахнете от правды

Когда нет времени на стирку, а очистить грязные полотенца хочется и быстро, то можно попробовать этот способ. Всего две минуты, а результат ничуть не уступает машинной стирке, к тому же уходят даже въевшиеся загрязнения.

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Вместо старой надежной стиралки используйте микроволновую печь. Для начала смочите полотенца, а наиболее загрязненные участки натрите хозяйственным мылом.

Следующим шагом положите изделия в целлофановый пакет и закиньте в микроволновку на самую большую мощность. Через две минуты можно уже доставать, но будьте осторожны, чтобы не обжечься. За это время высокая температура и пар воздействуют на пятна, от них не останется и следа.

Останется только прополоскать полотенца.

По материалам дзен-канала «Уютный дом».