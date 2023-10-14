Самый стильный маникюр осени-2023: все модницы побежали делать такой — смотрите фото

На дворе осень, а это значит, что пора оставить ягодные насыщенные тона до следующего лета. Сейчас в моде совсем другие оттенки.

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По словам специалистов, самым стильным осенним маникюром считается покрытие в шоколадном, медовом или оливковом цвете.