Самый стильный маникюр осени-2023: все модницы побежали делать такой — смотрите фото

Фото: соцсети

Ягодные цвета оставьте до следующего лета.

На дворе осень, а это значит, что пора оставить ягодные насыщенные тона до следующего лета. Сейчас в моде совсем другие оттенки. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам специалистов, самым стильным осенним маникюром считается покрытие в шоколадном, медовом или оливковом цвете. 

Шоколадный маникюр. Фото: freepik.com/valuavitaly

Эти цвета можно сочетать или носить по отдельности. Все зависит от ваших личных предпочтений.

Скучно точно не будет. Пока вы пробуете возможные комбинации, наступит зима и принесет с собой новые тренды.

Источник: novochag.ru

Читайте также