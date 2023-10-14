Бежевые колготки больше не в тренде? Ответ стилиста

Девушки все реже стали надевать бежевые колготки, отдавая предпочтение черным и даже цветным изделиям. В умах многих телесные варианты выглядят бледно и неуместно осенью, но так ли это на самом деле?
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По мнению стилистов, это чистой воды стереотип. Роль колготок — дополнить образ, а беж является наиболее универсальным в этом вопросе.
По этой причине исключать телесные изделия не стоит. Они лучше остальных гармонируют с яркими цветами в одежде, не забирая внимание на себя.
Что касается плотности аксессуара, то чаще всего для осени женщины используют колготки 40 den — этого достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.
По материалам портала «Городовой».