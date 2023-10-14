Женя Огурцова о дочери с редкой генетической мутацией: «О диагнозе мы узнали после рождения. Я рыдала сутками»

В 2021 году Женя Огурцова родила дочь Еву, став мамой во второй раз, но радость ощутила не сразу. Неонатологи заподозрили у малышки отклонение, а анализ подтвердил опасения: у девочки редкое генетическое заболевание — ахондроплазия или низкорослость.
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«Мы узнали уже после рождения. Неонатологи заподозрили что-то, нас перевели в больницу, где генетики взяли тест. Через месяц получили положительный результат», — вспоминает Огурцова.
В роду у новоиспеченных родителей никто не страдал низкорослостью, поэтому положительный тест генетиков стал шоком для молодой семьи. Огурцова несколько дней не могла прийти в себя.
«В больнице я рыдала сутками, а сейчас не понимаю, чего рыдала… Но тогда это было самым страшным в моей жизни», — поделилась бывшая участница «Ранеток».
По материалам «СтарХита».