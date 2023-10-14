Женя Огурцова о дочери с редкой генетической мутацией: «О диагнозе мы узнали после рождения. Я рыдала сутками»

Женя Огурцова с дочерью Евой. Фото: соцсети

Положительный тест генетиков стал шоком для артистки.

В 2021 году Женя Огурцова родила дочь Еву, став мамой во второй раз, но радость ощутила не сразу. Неонатологи заподозрили у малышки отклонение, а анализ подтвердил опасения: у девочки редкое генетическое заболевание  — ахондроплазия или низкорослость.

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«Мы узнали уже после рождения. Неонатологи заподозрили что-то, нас перевели в больницу, где генетики взяли тест. Через месяц получили положительный результат», — вспоминает Огурцова.

В роду у новоиспеченных родителей никто не страдал низкорослостью, поэтому положительный тест генетиков стал шоком для молодой семьи. Огурцова несколько дней не могла прийти в себя. 

«В больнице я рыдала сутками, а сейчас не понимаю, чего рыдала… Но тогда это было самым страшным в моей жизни», — поделилась бывшая участница «Ранеток».

По материалам «СтарХита».

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