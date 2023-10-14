Женя Огурцова о дочери с редкой генетической мутацией: «О диагнозе мы узнали после рождения. Я рыдала сутками»

В 2021 году Женя Огурцова родила дочь Еву, став мамой во второй раз, но радость ощутила не сразу. Неонатологи заподозрили у малышки отклонение, а анализ подтвердил опасения: у девочки редкое генетическое заболевание — ахондроплазия или низкорослость.

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