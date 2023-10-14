Вячеслав Володин спросил у россиян, нужен ли в стране День бабушки

15 октября 2023 года в России отметят недавно официально утвержденный День отца. А может, пора ввести День бабушки? С таким вопросом к гражданам обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В жизни каждого человека, его воспитании особую роль играет бабушка. Я свою до сих пор вспоминаю с теплом, - написал он в Telegram. - У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?»

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Политик запустил опрос в социальной сети, в котором за полдня проголосовали почти 120 тысяч человек, и абсолютно большинство (82%) высказалось «за».