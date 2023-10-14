Ухаживайте за руками при морозе только так: кожа будет мягкой и гладкой как шелк

На морозе кожа рук быстро обветривается, далее начинает шелушиться и становится неприятная наощупь. Чтобы этого не случилось, есть простые правила по уходу. Работают они безотказно.

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Прежде всего помните о защите: при ветре и морозе всегда стоит надевать перчатки. Они оградят от неприятного воздействия.

Второе правило: руки не должны быть влажными перед выходом из дома. Даже если надеть варежки, это не спасет: холодный воздух окутает кожу и ухудшит ее качество.

Третье и очевидное: не забывайте о специальных косметических средствах для рук. В них содержатся необходимые компоненты для здоровья кожи. И даже в трескучие морозы кожа будет мягкой и гладкой как шелк.

По материалам портала «Городовой».