Это удобрение вишне жизненно необходимо по осени, но учтите: ошибка будет стоить урожая

Для щедрого и качественного урожая в следующем сезоне ухаживать за вишней нужно уже сейчас. Среди популярных средств — костная и доломитовая мука. Она прекрасно показала себя в уходе за ягодным деревом, хотя есть у нее один недостаток.
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Косточковым культурам необходим кальций, а доломитовая мука восполняет дефицит этого вещества. Средство также богато магнием, а в большом количестве он губителен для вишни. При ударной дозе доломитовой муки есть риск отравить растение, и оно начнет чахнуть.
«Доломитовую муку, прежде чем использовать, нужно напополам разбавить с мелом. На легкой почве ее вносят весной, на тяжелой — под перекопку осенью. А костная мука — это обычная подкормка. Можно сейчас внести или весной — без разницы», — объяснила эксперт порталу «Городовой».