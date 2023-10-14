Это удобрение вишне жизненно необходимо по осени, но учтите: ошибка будет стоить урожая

Для щедрого и качественного урожая в следующем сезоне ухаживать за вишней нужно уже сейчас. Среди популярных средств — костная и доломитовая мука. Она прекрасно показала себя в уходе за ягодным деревом, хотя есть у нее один недостаток.

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Косточковым культурам необходим кальций, а доломитовая мука восполняет дефицит этого вещества. Средство также богато магнием, а в большом количестве он губителен для вишни. При ударной дозе доломитовой муки есть риск отравить растение, и оно начнет чахнуть.