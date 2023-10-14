В России ввели новый праздник - День психолога

Теперь 22 ноября будет в России Днем психолога. Профессиональный праздник принят по поручению президента страны. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

22 ноября 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране. На сегодняшний день в сфере оказания услуг психологической помощи в РФ задействовано свыше 7 миллионов человек.

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Как отметили на сайте правительства, учредить новый праздник и отмечать его в эту дату президента попросил в 2022 году один из участников II Конгресса молодых ученых.