Пухлые и чувственные губы с помощью помады: взгляд будет не оторвать

Придать губам объем и подкорректировать форму можно и с помощью обычной помады. Есть у визажистов один прием, благодаря которому удается добиться нужного эффекта — это макияж с эффектом омбре.
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Первым шагом нужно скрабировать губы или сделать маску. Процедура размягчит и сделает губы более гладкими.
Вторым шагом возьмите помады нужных оттенков (от трех и более, цвета должны быть близкие друг другу), и можно приступать к макияжу.
Самый темный из оттенков нанесите на контур, растушуйте границы кистью. Оттенком чуть светлее пройдитесь рядом с контуром и также растушуйте переход. Повторите последовательность нужное количество раз.
«На середину наносим оттенок еще светлее. Если это коричневая гамма, то на серединку можно нанести бежево-розовую или персиково-розовую помаду. И поверх всего — бежевый блеск для губ, чтобы все оттенки смешались», — цитирует визажиста портал «А теперь внимание!».