Пухлые и чувственные губы с помощью помады: взгляд будет не оторвать

Придать губам объем и подкорректировать форму можно и с помощью обычной помады. Есть у визажистов один прием, благодаря которому удается добиться нужного эффекта — это макияж с эффектом омбре.

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Первым шагом нужно скрабировать губы или сделать маску. Процедура размягчит и сделает губы более гладкими.

Вторым шагом возьмите помады нужных оттенков (от трех и более, цвета должны быть близкие друг другу), и можно приступать к макияжу.

Самый темный из оттенков нанесите на контур, растушуйте границы кистью. Оттенком чуть светлее пройдитесь рядом с контуром и также растушуйте переход. Повторите последовательность нужное количество раз.