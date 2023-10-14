Как прогнать мышей с дачного участка: без ядов и химикатов — есть более гуманный способ

Если на вашей даче стали хозяйничать мыши, не оставляйте проблему без внимания. Ведь эти мелкие грызуны могут серьезно навредить садовым и огородным посадкам.

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Но не стоит бежать в магазин за отравой и прочими химикатами. Помните: от них могут пострадать не только грызуны, но и домашние животные. К тому же стоят препараты не очень дешево. Да и в целом есть более гуманные способы прогнать вредителей. Их как минимум два.

Возможно, вы не знали, но мыши не переносят бузину. В ее корнях присутствует синильная кислота, данное вещество для мышей хуже яда. Поэтому срочно посадите на своем участке это чудесное растение. Сейчас как раз подходящее время.

Кроме того, мыши не любят запах помидорной ботвы. Не выбрасывайте ее после уборки урожая, а просто разбросайте по территории, и проблема с мышами будет решена.

Источник: издание belnovosti.by