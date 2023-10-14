Три аромата, которые влюбляют с первого вдоха: стойкость отменная

Из всего многообразия стилисты выделили три аромата с неповторимым ощущением легкости. Они влюбляют с первого вдоха, заставляют прохожих принюхиваться и оборачиваться вслед, к тому же шикарно носятся осенью.

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Chanel Chance Eau Fraiche точно из числа утонченных и легких. Цитрусовая композиция блестяще воплощена в аромате. Именно она дает свежесть своей обладательнице.

Для любительниц сладких нот — Gucci Bloom Acqua di Fiori. Это аромат с ягодными акцентами из клубники, малины и черной смородины, и отлично подчеркивает женственность.

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh Delight также удостоен внимания. В аромате улавливаются нотки манго, гуавы и киви, а потому он наверняка придется по вкусу любителям экзотической парфюмерии.

По материалам портала «А теперь внимание!»