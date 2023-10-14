Чеснок обожает это удобрение: посыпьте грядку осенью — в новом сезоне головки будут с кулак

У дачников работа кипит даже в октябре. Ведь наступило время для посадки озимого чеснока. Дело это не очень сложное, но и к нему нужно подходить с умом. Мало просто воткнуть зубчики в землю, нужно обязательно добавить удобрения.

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Чесноку нужен калий, магний и фосфор. Эти элементы есть в древесной золе. Именно ее и следует использовать в качестве подкормки.

Инструкция простая. Рассыпьте удобрение по грядке, перемешайте его с землей и приступайте к посадке чеснока. Больше делать ничего не нужно. Этой подкормки хватит до наступления весны.

Если все сделать правильно, луковицы будут невероятно крупными и сочными. Многие дачники хвастаются тем, что чеснок растет с кулак.

Источник: издание belnovosti.by