Этим средством отмоете окна до скрипа: ни пыли, ни разводов, ни ворса

Нужно очистить окна без разводов и чтобы не остался мелкий ворс? Легко! Есть стопроцентно рабочий способ помыть стекла до скрипа и поможет в этом вещь, на которую многие вряд ли обращали внимание.

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Это средство из дешевых, но очень эффективное. Его считают универсальным в борьбе с различными загрязнениями и вполне заслуженно. По опыту хозяек, меламиновая губка хороша не только для пола, сантехники и поверхностей, но и для стекол.

Никаких дополнительных средств! В емкость с водой опустите губку, пока она хорошо не пропитается. Слегка отожмите и протрите стекла сначала с внутренней, а затем с наружной стороны.

В конце насухо протрите окна тряпкой из микрофибры и наслаждайтесь кристальной чистотой.

По материалам портала «Мисс Чистота».