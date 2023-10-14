Чем опрыскать теплицу осенью, чтобы не было тли: список эффективных дешевых препаратов

В теплице хорошо не только растениям, но и вредителям. Например, в парнике любит зимовать тля. Поэтому его рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать инсектицидами. И делать это нужно не в разгар сезона, а осенью, когда собрали последний урожай.

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Не знаете, какой выбрать препарат? Тогда записывайте названия. Агроном Анастасия Коврижных рекомендует обратить внимание на «Танрек», «Каратэ», «Кинмикс» и «Актару».

Эти средства можно приобрести в любом садовом магазине. Стоят они недорого — не более 150 рублей за пакетик.

Разводить препараты следует в соответствии с инструкцией. Не забывайте, что теплицу нужно опрыскать с обеих сторон. Если все сделать правильно, вредитель не будет беспокоить весь следующий сезон.

Источник: издание belnovosti.by