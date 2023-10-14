Забудьте о жареной картошке на ужин: есть гарнир в разы вкуснее (в восторге будут все)

Если жареная картошка приелась, попробуйте приготовить гарнир по этому рецепту. Получается сытнее, вкуснее и быстрее по времени.

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Понадобятся: шампиньоны (500 г), соевый соус (2 ст. л.), сметана (1 ст. л.), майонез (1 ст. л.), паприка (1 ч. л.), чеснок сушеный (1 ч. л.), соль и перец — по вкусу.

Удобнее смешивать ингредиенты в глубокой миске. Первыми возьмите грибы, поочередно добавьте остальные продукты и тщательно перемешайте (майонез и специи должны щедро обволакивать овощи).

Переложите грибы в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут. За это время шампиньоны хорошо подрумянятся и напитаются ароматными специями. Перед подачей украсьте гарнир веточкой свежей зелени, и вот увидите: блюдо удивит насыщенным вкусом.

По материалам Дзен-канала «Мастерская идей».