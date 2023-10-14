Wildberries убедили отказаться от дополнительной платы за использование покупателями карт Visa и Mastercard

В Генпрокуратуре России рассказали о продолжающейся проверке в отношении торговой онлайн-площадки Wildberries. Речь зашла о том, что маркетплейс ввел дополнительную комиссию в размере 3% при оплате товаров с использованием карт Visa и Mastercard.

Надзорное ведомство обсудило с представителями компании обозначенную дополнительную плату и указали на то, что она неправомерна.

«С учетом позиции Генпрокуратуры России ООО «Вайлдберриз» принято решение отказаться от взимания указанной дополнительной платы», - сообщается на сайте правоохранительного органа.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная прокуратурой проверка продолжается.