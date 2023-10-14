Орхидею заставили буйно цвести и пускать новые стрелки: создали стрессовую ситуацию

Многие хозяйки выращивают на подоконнике орхидеи. Эти красивые тропические цветы радуют своей изысканностью, нежностью, ароматом. Но довольно прихотливы и могут перестать цвести. Чтобы вновь заставить ее вновь покрыться пышной шапкой и пускать новые стрелки, нужно предпринять некоторые усилия, среди которых – создание ей стрессовой ситуации.

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Стресс для цветка губителен, поэтому надо быть максимально осторожным в выборе этого метода стимуляции. Например, можно уменьшить полив, поднять или снизить температуру окружающей среды, изменить ей освещение. Все это время надо наблюдать за цветком, как только пойдут новые стрелки и начнется цветение, вернуть ей привычный быт.

По материалам сайта Belnovosti