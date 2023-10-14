Тесто на оладушки замешиваем только так: всегда пышные, никогда не опадают

Чтобы оладушки получались пышными и никогда не опадали, оставаясь на тарелке воздушными, как вкусное облачко, недостаточно знать, из чего их готовить. Важно отказаться от метода «на глаз» при замешивании теста и соблюдать рецептуру дословно.

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Более того, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. А жарить предлагает на кефире – оладьи получаются самые вкусные.

Понадобится 0,5 л кефира, 0,5 кг муки, 1 яйцо, 1,5 ст. л. сахара, 1/3 ч. л. соли, 2/3 ч. л. соды, растительное масло. Отдельно взбиваем яйцо с сахаром, куда затем вливаем теплый кефир. Перемешиваем и добавляем немного растительного масла, и насыпаем муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

Соду добавляем в самом конце. А теперь убираем тесто на полчаса, чтобы «отдохнуло» и дозрело. А потом, не перемешивая тесто, жарим оладушки. Главное, перед этим как следует раскалить сковородку.

По материалам сайта Belnovosti