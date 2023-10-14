Такой омлет всегда пышный и нежный: приготовили без сковородки, духовки и микроволновки

Вкусный и полезный, омлет давно стал любимым блюдом на завтрак у миллионов россиян. Рецептов его приготовления существует великое множество, его даже зажаривают в микроволновке. Мы же предлагаем обойтись без сковородки и даже не использовать духовку. Наш омлет – на пару.

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Этот необычный способ позволяет добиться воздушности и пышности омлета. На 4 яйца мы берем 200 мл молока, 30 гр твердого сыра, соль, перец и зелень по вкусу.

Ставим кастрюлю на огонь, в нее должен помещаться дуршлаг. Причем, вода не должна касаться дна дуршлага.

Смешиваем ингредиенты в миске, переливаем ее в пиалу или формочку для кексов, предварительно смазанные маслом, и помещаем на дно дуршлага, как только вода закипела в кастрюле. И накрываем крышкой.

Сыр можно перемешать с общей массой или насыпать сверху по готовности. А время приготовления нежнейшего омлета – 20-25 минут.

По материалам сайта Belnovosti