Так делать не надо: почему от стирки при 40 градусах лучше отказаться

Многие хозяйки привыкли выбирать режим стирки с температурой воды в 40 градусов Цельсия. Якобы, сложилось мнение, что это универсальный режим, который подходит для любых типов тканей и вещей. Однако, специалисты предостерегают: это ошибка.

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Отказаться от этого режима стирки эксперты советуют потому, что многим тканям больше подходит 30-градусная вода. И если повысить температуру, то ткани могут быть просто испорчены или скоро придут в негодность.

А некоторым вещам вообще не бесполезен 40-градусный режим – это постельное белье, полотенца, детские вещи. Поскольку сильные пятна не отстираются, дезинфекции не произойдет.

По материалам сайта Belnovosti