Что нужно сделать с тюлем, чтобы он перестал желтеть: хитрый трюк, который спас тысячи занавесок

Фото: freepik.com / standret

Шторы всегда будут как новые.

Тюль с годами приобретает неприятный серый оттенок. Местами даже желтеет. Обычно, чтобы привести занавески в порядок, хозяйки используют отбеливатель. Конечно, это агрессивное средство избавит от проблемы, вот только износ ткани заметно увеличится.

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Хотите избежать подобных неприятностей? Тогда играйте на опережение. Оказывается, можно сделать так, чтобы тюль не терял внешний вид. Все, что для этого нужно — 5 литров теплой воды и 5 столовых ложек соли.

Инструкция простая. Растворите специю в воде и поместите в получившуюся жидкость новые занавески. Подождите около часа. Затем слегка отожмите тюль и постирайте его обычным способом. 

Вот увидите, после таких манипуляций шторы перестанут менять цвет или будут это делать гораздо медленнее, чем обычно.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».

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