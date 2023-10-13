Осторожно, солнечное затмение: кому из знаков стоит быть внимательнее в эти дни

Овны, Раки, Весы и Козероги должны быть внимательнее в этот период, потому что можно принять неправильное решение.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А если Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеям будут проявлять свое упрямство, то в их жизни начнется период неудач. Об этом рассказали в m24.ru.