Осторожно, солнечное затмение: кому из знаков стоит быть внимательнее в эти дни

Эксперт по эзотерике рассказала, что ждет все знаки в период с 14 по 28 октября.
В солнечное затмение особенно острожными следует быть Овнам, Ракам, Весам, Козерогам, Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям.
Овны, Раки, Весы и Козероги должны быть внимательнее в этот период, потому что можно принять неправильное решение.
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А если Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеям будут проявлять свое упрямство, то в их жизни начнется период неудач. Об этом рассказали в m24.ru.