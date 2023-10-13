Прогноз на будущее: эксперт прокомментировал, поднимет ли ЦБ ключевую ставку

Стало известно, снизит ли ЦБ ключевую ставку.
Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова сделала прогноз по поводу дальнейших решений ЦБ.
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«Важно понимать, что снижение или повышение должно давать какую-то определенную реакцию. Если же брать последнее повышение ключевой ставки в сентябре, то вначале это помогло скорректировать курс доллара, но сейчас он снова достиг критического значения в 100 рублей», — отметила эксперт.
«Так что о возможном снижении речи точно не идет», — добавила Волкова в беседе с vnimanie.pro.
При этом эксперт не исключает повышение ключевой ставки. Многое будет зависеть от того, какими мерами ЦБ будет влиять на курс.