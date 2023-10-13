Слива обожает это удобрение: вносим строго в октябре — в новом году плоды растут с куриное яйцо

Многие дачники жалуются, что слива дает мало плодов. Обычно все сводится к тому, что они начинают ругать сорт. Но, вероятнее всего, дело вовсе не в сорте. Скорее, в недостатке питательных веществ.

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Почему так происходит? Все просто. Садоводы забывают подкормить культуру в октябре. В это время сливе нужен калий, фосфор, магний и железо. Эти элементы содержатся в перегное. Поэтому его и нужно использовать в качестве удобрения.

Чтобы обеспечить сливу поддержкой, нужно разбросать в приствольном круге от 6 до 10 килограммов перегноя. Такого количества подкормки хватит для одного взрослого дерева.

Помните: молодые посадки не нуждаются в подкормке, ее нужно вводить после трех лет. Если все сделать правильно и своевременно, плоды будут крупными. У бывалых садоводов каждая слива размером с куриное яйцо.

Источник: дзен-канал «Ваше хозяйство».