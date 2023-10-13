Пельмени получатся просто космически сочными — рекомендация шеф-повара

Шеф-повар рассказал, как сделать простые на первый взгляд пельмени праздничным блюдом.
Стоит взять 500 граммов семги, 250 граммов шпината и сыр «Дорблю» (100 граммов).
Важно нарезать мелкими кусочками филе рыбы, смешать их с измельченным шпинатом, сыром «Дорблю» и далее завернуть в тесто.
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Украсить такое блюдо можно сливочным маслом, измельченным чесноком или укропом. И тогда можно подавать пельмени на праздничный стол. Об этом сообщили в gorodovoy.ru.