Пельмени получатся просто космически сочными — рекомендация шеф-повара

Важно нарезать мелкими кусочками филе рыбы, смешать их с измельченным шпинатом, сыром «Дорблю» и далее завернуть в тесто.

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Украсить такое блюдо можно сливочным маслом, измельченным чесноком или укропом. И тогда можно подавать пельмени на праздничный стол. Об этом сообщили в gorodovoy.ru.