Пельмени получатся просто космически сочными – рекомендация шеф-пофара

Пельмени. Фото: Global Look Press 

Кулинарный эксперт Станислав Филимонов поделился вкусным советом.

Шеф-повар рассказал, как сделать простые на первый взгляд пельмени праздничным блюдом.

Стоит взять 500 граммов семги, 250 граммов шпината и сыр «Дорблю» (100 граммов).

Важно нарезать мелкими кусочками филе рыбы, смешать их с измельченным шпинатом, сыром «Дорблю» и далее завернуть в тесто. 

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Украсить такое блюдо можно сливочным маслом, измельченным чесноком или укропом. И тогда можно подавать пельмени на праздничный стол. Об этом сообщили в gorodovoy.ru.

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