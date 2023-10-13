Волосы станут крепкими: возьмите два простых ингредиента для домашней маски

Волосы. Фото: Global Look Press 

Это поможет вам улучшить шевелюру.

Эксперты рассказали, как укрепить волосы. 

Два компонента помогут избежать проблему тонких и ослабленных волос. Речь идет о корице и кофе. Это сочетание является максимально эффективным.

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Кофе может ускорить рост волос, а корица предотвратит их выпадение.

Возьмите следующие ингредиенты:

  • 3 столовые ложки молотого кофе,
  • 1 столовую ложку молотой корицы,
  • 100 мл воды,
  • 250 мл детского шампуня.

Вам стоит растворить молотый кофе, корицу и детский шампунь в горячей воде.

Этому средству важно настояться в течение 24 часов. Далее следует массажировать кожу головы вместе с этим раствором. После стоит оставить смесь на голове и через пару минут смыть все. Об этом рассказали в mos-smi.com.

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