Волосы станут крепкими: возьмите два простых ингредиента для домашней маски

Вам стоит растворить молотый кофе, корицу и детский шампунь в горячей воде.

Этому средству важно настояться в течение 24 часов. Далее следует массажировать кожу головы вместе с этим раствором. После стоит оставить смесь на голове и через пару минут смыть все. Об этом рассказали в mos-smi.com.