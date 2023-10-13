Волосы станут крепкими: возьмите два простых ингредиента для домашней маски

Эксперты рассказали, как укрепить волосы.
Два компонента помогут избежать проблему тонких и ослабленных волос. Речь идет о корице и кофе. Это сочетание является максимально эффективным.
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Кофе может ускорить рост волос, а корица предотвратит их выпадение.
Возьмите следующие ингредиенты:
- 3 столовые ложки молотого кофе,
- 1 столовую ложку молотой корицы,
- 100 мл воды,
- 250 мл детского шампуня.
Вам стоит растворить молотый кофе, корицу и детский шампунь в горячей воде.
Этому средству важно настояться в течение 24 часов. Далее следует массажировать кожу головы вместе с этим раствором. После стоит оставить смесь на голове и через пару минут смыть все. Об этом рассказали в mos-smi.com.