Так вы подарите вторую жизнь любимой туши — совет эксперта

Стало известно, как реанимировать засохшую тушь.

Иногда тушь для ресниц становится нерабочей раньше своего срока годности. Но это не повод выбрасывать косметику.

Эксперт по макияжу отметила, что тушь на водной основе можно разбивать жидкостью для инъекций или двумя каплями мицелярной воды.

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Еще пригодятся увлажняющие капли для глаз. Их тоже можно добавить в засохшую тушь.