Названа лучшая российская зубная паста: содержит экстракты трав, лечит десны — стоит всего 150 рублей

Специалисты проекта «МаркаКачества» изучили зубные пасты отечественных производителей и назвали лидеров.

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На верхней строчке рейтинга расположился «Лесной бальзам Тройной эффект с ромашкой и облепихой». В состав этой пасты входят экстракты полезных растений. Средство положительно влияет на состояние десен, снижая воспаление и кровоточивость. Стоит гигиенический продукт довольно дешево. За один тюбик придется выложить не более 150 рублей.

Второе место занял «Splat Professional Ультракомплекс». Эта паста укрепляет эмаль и снижает чувствительность зубов. Отбеливающий эффект присутствует, но слабовыраженный. Главное преимущество этого средства — способность восстанавливать небольшие повреждения эмали. Стоимость продукта тоже невысокая — 203 рубля за упаковку.

И замыкает тройку паста R.O.C.S. Pro Brackets & Ortho. Этот гигиенический продукт не только очищает поверхность зубов, но питает эмаль кальцием, магнием и фосфором. Что особенно важно после ношения брекет-систем. Стоимость средняя. Тюбик можно купить за 403 рубля.

Источник: markakachestva.ru