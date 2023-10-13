Где хранить кабачки, чтобы они не испортились до марта: не в холодильнике — есть более подходящие места

Урожай кабачков превзошел ваши ожидания? Не стоит раздавать овощи соседям. Оказывается, плоды можно сохранить в свежем виде минимум до марта. И для этого не нужен погреб и еще один большой холодильник.

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Инструкция простая. Отсортируйте кабачки по размеру. Для длительного хранения подойдут только крупные экземпляры. После этого очистите поверхность овощей от грязи, обсушите их и сложите в деревянные ящики таким образом, чтобы плоды не соприкасались друг с другом.

Далее нужно найти место для хранения. Для этих целей подойдет пространство под кроватью или нижние полки шкафа в прихожей. Если у вас имеется утепленный балкон, можно сложить кабачки там. Важно: плоды нужно держать в темноте, иначе они начнут портиться.

Придерживайтесь этих рекомендаций, и ваш урожай будет радовать домочадцев на протяжение всей зимы.

Источник: novostivl.ru