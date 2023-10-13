Главная находка 2023 года: этот сорт томатов круче «бычьего сердца» — дачники скупают семена пачками

Томаты «бычье сердце» многие годы считались самыми лучшими. Но теперь у лидера появился конкурент в виде сорта «подавленное сердце». Он ничуть не уступает королю грядок, а в некоторых моментах даже превосходит его.

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Например, «подавленное сердце» не боится прохладных ночей, поэтому его можно смело сажать под открытым небом. Чего нельзя сказать о большинстве конкурентов.

Плоды этого сорта сочные и мясистые, могут достигать до 200 граммов каждый. Вкус мякоти сладковатый, цвет розовый.

Эти помидоры хороши как для консервирования, так и для употребления в сыром виде. В общем, минусов у сорта нет. Обязательно попробуйте посадить его на своем дачном участке.

Источник: дзен-канал «Дачница Подмосковья».