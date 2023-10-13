Что сделать для идеального фарша без сухости – советы опытных домохозяек

Фарш. Фото: Global Look Press 

Эти рекомендации помогут получить вам сочный продукт.

Стало известно, как приготовить вкусный фарш.

Чтобы фарш не получился сухим, важно учитывать несколько моментов. 

Во-первых, овощи помогут сделать фарш более сочным. Например, измельченный лук, протертый картофель, кабачок или морковь исправят сухой фарш.

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Во-вторых, можно положить в фарш сливочное масло.

В-третьих, обратите внимание на мясо для фарша. Если смешать несколько видов мяса, то может получиться более сочный продукт. Об этом рассказали в sportkp.ru.

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