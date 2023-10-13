Финальное удобрение для клубники: внесите в октябре — летом грядки будут ломиться от ягод

Многие дачники считают, что в октябре уже бесполезно вносить подкормки. Они заблуждаются. На самом деле растения еще способны усваивать питательные вещества. Но важно успеть угостить кусты до наступления морозов.

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В это время клубнике необходим фосфор и калий. Чтобы приготовить питательную смесь, нужно взять 500 граммов сульфата калия и один килограмм суперфосфата.

Препараты следует смешать в глубокой миске и внести под каждый куст. На одно растение рекомендуется брать столовую ложку подкормки.

После данной процедуры нужно немного взрыхлить грунт. Так удобрения быстрее достигнут своей цели.

Если все сделать правильно, в новом году в вашем саду будет море ягоды. Все соседи будут с завистью смотреть через забор.

Источник: eg.ru