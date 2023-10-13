Найдена причина неприятного запаха во рту после сна — комментарий эксперта

Сон. Фото: Global Look Press 

Это поможет вам пересмотреть свои привычки.

Сомнолог Абхинав Сингх рассказал, что может быть причиной неприятного запаха изо рта после пробуждения.

Эксперт отметил, что некоторые люди спят с открытым ртом. И именно поэтому у них появляется сухость в ротовой полости. А это, в свою очередь, приводит к росту болезнетворных бактерий.

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Сомнолог объяснил, что достаточное количество выпитой воды станет решением проблемы. 

В таком случае организм не будет испытывать обезвоживания. А если ничего не поменяется, стоит обратиться к врачу. Об этом сообщили в huffingtonpost.co.uk.

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