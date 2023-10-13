Найдена причина неприятного запаха во рту после сна — комментарий эксперта

Сомнолог Абхинав Сингх рассказал, что может быть причиной неприятного запаха изо рта после пробуждения.
Эксперт отметил, что некоторые люди спят с открытым ртом. И именно поэтому у них появляется сухость в ротовой полости. А это, в свою очередь, приводит к росту болезнетворных бактерий.
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Сомнолог объяснил, что достаточное количество выпитой воды станет решением проблемы.
В таком случае организм не будет испытывать обезвоживания. А если ничего не поменяется, стоит обратиться к врачу. Об этом сообщили в huffingtonpost.co.uk.